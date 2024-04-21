Підозрюваних у нападі на поліцейських затримали на Одещині

Нападники — двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області.

У неділю, 21 квітня, двох підозрюваних у збройному нападі на патрульних поліцейських на Вінничині затримали в Одеській області.

Про це повідомляють в Telegram-каналах та ЗМІ в соцмережах, публікуючи фото ймовірних убивць.

Цю інформацію підтвердили в ефірі національного телемарафону з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

На опублікованих кадрах видно, що затримання проводили озброєні бійці спецпідрозділу. Поряд із одним із затриманих, якого поклали обличчям вниз на автотрасі, лежать два українські паспорти.

Затримання підозрюваного в нападі на патрульних поліцейських / Фото: Національна поліція України

Затримання підозрюваного у нападі на патрульних поліцейських / Фото: Національна поліція України

Згодом голова Національної поліції України Іван Вигівський офіційно підтвердив, що нападників на поліцейських, які переховувалися в Одеській області, затримали.

За його словами, операція із затримання проводилася за силової підтримки спецпідрозділу КОРД. На затримання зловмисників був орієнтований весь особовий склад поліції Вінниччини та сусідніх областей, а також було запроваджено спеціально поліцейську операцію.

Нападники — двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області.

У повідомленні уточнили, що поліцейський, який загинув при виконанні обовʼязків, захищаючи напарника, на якого напали першим, встиг здійснити постріли та поранити зловмисників.

У Офісі Генпрокурора додали, що раніше на території Вінницької області було виявлено транспортний засіб, на якому переміщувалися розшукувані особи, а також боєприпаси, які відносяться до військового майна.

Раніше повідомлялося, що у Вінницькій області у ніч проти 20 квітня, близько 01:40, поблизу села Яланець Гайсинського району двоє чоловіків здійснили напад на патрульних поліцейських. Внаслідок стрілянини загинув 20-річний працівник поліції Максим Зарецький. Ще один поліцейський, капітан Максим Шарапанський, отримав поранення.

Правоохоронцям вдалося встановити осіб, причетних до нападу, які втекли з місця злочину. У Сухопутних військах ЗСУ підтвердили, що підозрювані – військовослужбовці однієї з бригад, але якої саме не повідомлялося.

Обставини події та мотиви скоєного злочину встановлюються.

За фактом нападу слідчі розпочато кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України - Вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Санкція статті передбачає до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, другий поліцейський, капітан Максим Шарапанський, який отримав поранення під час збройного нападу у Вінницькій області, перебуває у лікарні в стані середньої важкості, ближчому до легкого. Травми незначні. Вогнепальних поранень немає.

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