Підозрюваним у спробі підпалу будинку заступника голови Офісу президента обрали запобіжний захід

Чоловіки 20 і 25 років, раніше не судимі.

Двох підозрюваних у спробі підпалу будинку заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви заарештували на два місяці з альтернативою застави в сумі понад 680 тисяч грн для кожного.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"Дарницький районний суд у суботу, 23 жовтня, задовольнив клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва і заарештував на 2 місяці підозрюваних у спробі підпалу будинку заступника голови ОПУ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підозрювані - чоловіки 20 і 25 років, раніше не судимі. Їх дії кваліфіковані за ч.2 ст.194, ч.2 ст.296 КК України.

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"Наразі досудове розслідування триває. Встановлюються обставини кримінального злочину і інші особи, які до нього причетні", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, що, за даними слідства, один із підозрюваних - мешканець Києва, отримав через месенджер Telegram замовлення на підпал будинку Жовкви. За виконання замовлення, за його словами, пообіцяли заплатити $ 7 тисяч США. Знайомому з Черкаської області за допомогу пообіцяв віддати частину цієї суми.

"Придбавши необхідні для підпалу легкозаймисті суміші - бензин і гас, ємності і клейкі стрічки, вони приготували 3 пляшки з "коктейлем Молотова" і в ніч на 22 жовтня прибули до місця скоєння злочину в Дарницькому районі столиці", - сказано в повідомленні.

Як наголошується, вони нанесли фарбою на паркані будинку образливі написи. Після цього один із чоловіків спостерігав за обстановкою, а інший підпалив пляшку з "коктейлем Молотова" і кинув її через паркан у двір.

"При спробі підпалити другу пляшку він був помічений сторонніми особами та намагався втекти, проте "по гарячих слідах" був затриманий правоохоронцями. Згодом затримали і його спільника"", - додали в Генпрокуратурі.

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