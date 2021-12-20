Підозрюваний у держзраді Порошенко: якою була роль експрезидента у "вугільній справі"

Підозрюваний у держзраді Порошенко: якою була роль експрезидента у "вугільній справі"

Колишньому очільникові держави офіційно оголошено підозру про державну зраду та сприяння тероризму.

У понеділок, 20 грудня, п’ятий президент України та чинний народний депутат від партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко набув статусу підозрюваного у кримінальному провадженні щодо так званої “вугільної справи”. Йому оголошено підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичних організацій) Кримінального кодексу України.

Слідство, яке проводила Служба безпеки України, дійшло висновку, що під час виконання повноважень глави держави Порошенко поставив Україну в енергетичну залежність від Росії та підконтрольних їй ватажків "ДНР/ЛНР".

ТСН.ua зібрав основні факти щодо цієї справи та головних її фігурантів.

У чому суть “вугільної справи”

У жовтні цього року генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова розповіла подробиці справи, яка стосується сприяння у закупівлі вугілля з тимчасово окупованих територій у терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР", назвавши такі дії державною зрадою.

“Окремі українські політики та високопосадовці в розпал війни грали на стороні Росії, нехтували інтересами України та будували спільні з терористами схеми. Це дійсно питання, яке ми вивчаємо, досліджуємо, доводимо системно", - сказала тоді Ірина Венедіктова.

За даними слідства, протягом 2015 року за постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей та на виконання загального злочинного плану щодо сприяння діяльності терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР", було перераховано, обготівковано та розподілено на їхню користь не менш ніж 200 млн грн, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих понад 3,16 млрд грн.

Яка роль Порошенка

Слідство вважає, що під час виконання повноважень президента Петро Порошенко поставив Україну в енергетичну залежність від РФ та підконтрольних їй ватажків терористичних угрупувань.

В основу підозри, яку пред’явлено експрезидентові, лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.

“У своїй сукупності вони свідчать, що Петро Порошенко, перебуваючи в той час на посаді президента України, використав надані йому повноваження та інструменти впливу, щоб контракти з ПАР були розірвані. А потім на вимогу представників РФ організував підписання від імені України контрактів на постачання вугілля з непідконтрольних територій”, – повідомив начальник управління Головного слідчого управління СБУ Анатолій Буліч.

За версією слідства, такі дії були допомогою РФ і терористичним організаціям, так званим "Л/ДНР", у підривній діяльності проти України. Тож є однією з форм державної зради.

Хто ще фігурує у справі

У справі про так звану "вугільну держзраду" проходять ще троє осіб - народний депутат, голова політради "ОПЗЖ" Віктор Медведчук, бізнесмен Сергій Кузяра та ексміністр енергетики Володимир Демчишин. У вересні-листопаді 2021 року Медведчуку та Демчишину було оголошено підозри про скоєння злочину.

Народного депутата Віктора Медведчука підозрюють в тому, що через його дії в 2014-2015 роках енергетична сфера України була поставлена у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій на Донбасі. Саме за сприяння Медведчука ніби були організовані незаконні схеми для постачання вугілля з окупованого Донбасу на державні підприємства України.

Оприлюднені СБУ записи розмов народного депутата Віктора Медведчука вказують на існування "вугільної схеми" та зацікавленість у ній влади РФ та колишніх вищих посадовців України.

Колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина підозрюють в тому, що після його призначення у грудні 2014 року на посаду він був залучений до укладання угод на постачання вугілля з територій, підконтрольних окупантам.

"Міністр достовірно знав про існування дефіциту вугілля для забезпечення діяльності державних енергогенеруючих підприємств України, обумовленого зривом постачань вугілля з ПАР та блокуванням постачань вугілля з Російської Федерації. Також він усвідомлював їхні причини – примушування України до придбання вугілля у представників "Л/ДНР" і розумів, що це є сприянням економічному розвитку і діяльності терористичних організацій "Л/ДНР", - повідомляли в Офісі генпрокурора.

Наразі ексміністр Демчишин переховується від українського правосуддя за кордоном.

Вручення підозри експрезиденту

Слідчі ДБР намагалися передати підозру за всіма домашніми та робочими адресами, де зареєстрований Петро Порошенко. Також була спроба вручити документ йому особисто, але він утік від слідчих.

На кадрах, опублікованих у соцмережах, видно, що працівник ДБР для вручення документа особисто прийшов під стіни Верховної Ради. Утім, побачивши службовця, Петро Порошенко хутко сів до свого Mercedes, підганяючи водія, і поїхав геть.

Петро Порошенко втік від слідчих ДБР | Новини України

"У зв’язку із неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто його було вручено у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом (направлено за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи)", - йдеться у повідомленні пресслужби ДБР.

На терміновій пресконференції колишній секретар РНБО України, політик Олександр Турчинов повідомив про підписану підозру Петрові Порошенку. Він назвав нову справу проти експрезидента сфабрикованою і заявив, що Порошенко буде ходити на допити, коли повернеться до України.

Тим часом в Офісі генпрокурора повідомили про повторний виклик Петра Порошенка на четвер, 23 грудня, на 10:00.

“Саме тоді вирішуватиметься питання вручення клопотання про обрання запобіжного заходу. Який саме запобіжний захід – на це впливатимуть багато факторів: це і процесуальна поведінка особи, і наявність відповідних ризиків. Тому ми зараз не можемо повідомити, про який саме запобіжний захід ми проситимемо", – сказав представник ОГП Іван Кисилевич.

Де перебуває Порошенко

Як відомо, на цей час п’ятий президент України та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко перебуває за кордоном. Нещодавно він зустрічався із Вселенським Патріархом Варфоломієм. Сторони обговорили перспективи подальшого розвитку і підтримки Православної Церкви України (ПЦУ).

20-21 грудня Порошенко на запрошення керівництва Сенату Польщі долучився до міжнародній конференції на тему "Росія – Україна – НАТО: ескалація напруженості на східному фланзі".

Порошенку відправили підозру в державній зраді | Новини України

Читайте також: