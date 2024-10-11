Підозрюваний у дезертирстві Гнєзділов зробив гучну заяву у суді

Військовослужбовець Сергій Гнєзділов, який публічно заявив про самовільне залишення військової частини, зробив заяву у Печерському райсуді Києва, де відбувається засідання у його справі.

Про це повідомляють кореспонденти телеканалу "КИЇВ24".

Він наголосив на тому, що, мовляв, не хоче, аби його повернення до війська було трактоване як слабкість

"Я за те, щоб нарешті у нашій країні була відповідальність не лише для військового, який пішов у СЗЧ, але й для Верховного Головнокомандувача, який обіцяв це військовим, а також для міністра оборони", - висловився сказав Сергій Гнєзділов.

Гнєзділов також додав, що збирається піти на голодування, якщо це буде потрібно для досягнення мети.

Зауважимо, що днями стало відомо про затримання бійця 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнєзділова. Його дії кваліфікують як дезертирство. Прокурор підготував клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту без права внесення застави. Активісти прийшли до зали Печерського суду підтримати Гнєзділова.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав про те, хто такий Сергій Гнезділов і як Мережа відреагувала на його вчинок.

Дезертирство чи протест: затримання добровольця Гнєзділова - подробиці справи

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