Підозрюваний у хабарництві голова Тернопільської облради повернувся на роботу

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко, якого підозрюють в отриманні хабаря, заявив, що вийшо на роботу і знову виконує свої обов'язки.

Про це він сказав в коментарі "Суспільному".

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"Тернопільська обласна рада працює, всі виконують покладені на них обов'язки і завдання, повноцінно робочий режим у нас триває. Із сьогоднішнього дня на роботі", – каже Головко.

Він пояснив, що повернувся на своє робоче місце відповідно до рішенням суду, оскільки є підозрюваним, а не підсудним.

Звинувачення в отриманні хабаря Головко назвав "маразмом, абсурдом і провокацією".

"Обласна рада вже майже 2 роки немає жодного відношення до бюджету. Ми не виділяємо жодної копійки. Ми на це жодним чином не впливаємо. Хабар, так званий, чи неправомірна вигода це в тому вигляді, якщо людина дає якісь послуги і за це їй якось розраховуються, чи віддячують. З нашої сторони не було жодних дій. Тому, це ніщо інше, як просто підступна, цинічна провокація", – запевняє голова Тернопільської облради.

На питання, з яким ж грішми його затримали, Головко відповів, що триває слідство, тому він нічого коментувати не буде.

Також він пригадав, що перед затриманням отримував погрози з боку прихильників УПЦ Московського патріархату. Раніше Головко виступав за заборону діяльності УПЦ МП в Україні та передавання Почаївської лаври від УПЦ МП у власність громади.

Нагадаємо, що 28 червня суд обрав запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлові Головку. Головка взяли під варту на 60 діб з правом внесення застави.

В одержанні неправомірної вигоди у великих розмірах підозрюють також двох заступників начальника Тернопільської ОВА – Ігора Дем'янчука та Ігора Гайдука. Дем'янчукові також обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

За інформацією слідства, вони вимагали як хабар майже 1,8 млн грн у власника підприємства.

29 червня голова Тернопільської обласної ради вийшов на свободу після внесення застави у розмірі 800 тис. грн.

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