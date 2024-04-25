Підозрюваний у незаконних оборудках міністр Сольський подав заяву про відставку

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський написав заяву про відставку.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Стефанчук пообіцяв, що заяву Сольського Верховна Рада розгляне на одному з найближчих пленарних засідань.

Колишнього голову аграрного комітету Верховної Ради і чинного міністра агрополітики Миколу Сольського підозрюють в незаконних оборудках із землею на суму в півмільярда гривень. За даними слідства, він заволодів державною землею на 291 млн грн та намагався привласнити землю ще на 190 млн грн.

Нагадаємо, учасники злочинної схеми Сольського заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га.

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