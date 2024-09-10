Підозрюваний у побитті військового у Смілі утік: його оголосили в розшук

Оскільки підозрюваний переховується від органів слідства, його оголошено в розшук.

Підозрюваний у побитті військовослужбовця у Смілі Черкаської області втік переховується від органів слідства, тому його оголошено в розшук.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Чоловікові, який побив військовослужбовця, повідомлено про підозру. Йому інкриміновано вимагання та хуліганство (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296 КК України).

"Оскільки підозрюваний переховується від органів слідства, його оголошено в розшук. Прокурори направили до суду клопотання про затримання підозрюваного і доставлення до суду з метою обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Сміла на Черкащині спалахнув скандал через побиття військового. Військовослужбовець Анатолій Гончаренко, який перебував на лікуванні після контузії, написав у соцмережах про конфлікт із невідомими особами. Вони створили аварійну ситуацію на дорозі та грубо поводилися з його батьками. Коли зловмисник впізнав у дописі себе, то викликав військового на зустріч, де погрожував йому, побив і змусив записати вибачення.

За даними ЗМІ, побив ветерана місцевий мешканець Вадим Долотенко, який двічі притягувався до кримінальної відповідальності. Захисника Бахмута побили і змусили вибачатися на камеру.

На інцидент відреагував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він назвав подію ганебною та запевнив, що справа отримає належну реакцію.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СКАНДАЛ! ПОБИЛИ ВІЙСЬКОВОГО, який захищав БАХМУТ! Його сім'ї ПОГРОЖУВАЛИ РОЗПРАВОЮ!

Кримінальний авторитет на Черкащині побив військового і змусив його вибачатися на камеру: відео

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