Фаріон була лише першою у списку: в МВС назвали прізвище наступної жертви підозрюваного

Міністерство внутрішніх справ України повідомило про нові деталі у справі вбивства Ірини Фаріон.

Підозрюваний у вбивстві Фаріон шукав інформацію про інших політиків та, ймовірно, готував наступну можливу акцію.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко під час брифінгу.

Так, у телефоні підозрюваного в пошукових запитах знайшли прізвища інших політиків та депутатів. Також після вбивства Фаріон він шукав інформацію про засідання облрад тощо.

"Зверніть увагу, 21.07 - це день, коли він виїжджав зі Львова. За 1,5 дня після скоєння вбивства. Тобто він вже відійшов від того, що він зробив, і вже, можливо, готував наступну можливу акцію", - сказав Клименко.

За словами Клименка, одним з наступних ймовірних жертв підозрюваного був народний депутат Макс Бужанський. Міністр припустив, що Фаріон могла бути обрана першою жертвою через її вразливість.

"Я думаю, вона була найбеззахисніша серед усіх. Ми показали його "пошукову табличку". Я можу вам одне прізвище відкрити. Наступний, кого він дивився, це Макс Бужанський", - повідомив Клименко.

Нагадаємо, 25 липня президент Зеленський повідомив, що у Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Міністр внутрішніх справ уточнив, що ймовірному стрільцю 18 років, він мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

За словами сусідів, затриманий жив з мамою, гарно вчився та займався футболом. Батько затриманого у розмові з журналістами підтвердив, що воює на фронті. Він запевняє, що у сина не було мотиву вбивати Фаріон.

Водночас, за даними OSINT-аналітиків "Телебачення Торонто", 18-річний юнак був підписаний на численні ультраправі пабліки, зокрема і російські. Зокрема, у коментарях він згадував про російське неонацистське угрупування NS/WP (National-Socialism / White Power), яке взяло на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон.

Затримали підозрюваного у вбивстві Фаріон: хто він?

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