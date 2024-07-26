Підозрюваний у вбивстві Фаріон стежив за сторінкою блогера-критика мовознавиці – ЗМІ

Юнак також стежив і коментував дописи у телеграм-групах неонацистських поглядів "Правый взгляд", "Правый публицист", "Белое движение", "Белая масть", White Powder.

Підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, імʼя якого називають у ЗМІ, був підписаний на низку ультраправих спільнот, зокрема на сторінку "Против системы", яку веде блогер Марко Бондаренко. Останній просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї, та неодноразово критикував Фаріон.

Соцмережі затриманого 18-річного хлопця, який може бути причетний до вбивства Фаріон, дослідили журналісти проєкту "Радіо Свобода" "Схеми".

Затриманий за можливу причетність до вбивства Фаріон був підписаний на низку ультраправих спільнот, зокрема на сторінку "Против системы". Згідно з описом, її власник – блогер Марко Бондаренко. За п’ять днів до вбивства мовознавиці, а саме 14 липня, Бондаренко записав відео, в якому неодноразово критикував Фаріон. Зокрема, блогер скаржився на негативні коментарі глядачів з осудом на його адресу за використання російської мови. Наразі Бондаренко мешкає у Дніпрі – рідному місті затриманого у справі про вбивство.

"Я почав відповідати (на негативні коментарі – ред.) і цими відповідями породив вирування лайна так званих ура-патріотів так званого "Батальйону Фаріон", – сказав у своєму відеоролику Бондаренко.

У цьому ж відео блогер заявив, що не любить українську мову від початку повномасштабної війни, адже її "навʼязують". Він знову згадує Фаріон, яка критикувала використання російської мови в українському суспільстві.

Блогер Марко Бондаренко / Фото з соцмереж

Як з’ясували журналісти, підозрюваний у вбивстві Фаріон активно спілкувався із членами телеграм-спільноти "Против системы" Бондаренка та із самим блогером. В одному із публічних листувань із Бондаренком хлопець вживає образливі слова щодо євреїв.

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Допис підозрюваного у вбивстві Фаріон / Скриншот

Також вдалося з’ясувати, що активна сторінка користувача на імʼя Марко Бондаренко у російській соцмережі "Вконтакте" зареєстрована на російський номер телефону. Про це свідчать витоки з баз даних.

Сторінка користувача на імʼя Марко Бондаренко у російській соцмережі "Вконтакте" / Скриншот

Затриманий у справі Фаріон підписаний і на сторінки в соцмережах рухів російських неонацистів та націоналістів.

Наприклад, у "Вконтакте" хлопець стежив за сторінкою вже померлого Максима Марцинкевича з позивним "Тесак" – засновника російського ультранаціоналістичного руху "Реструкт". Також хлопець підписаний на телеграм-канал "Дмитро Боровиков". Чоловік із таким іменем є організатором двох екстремістських угруповань РФ "Божевільний натовп" і "Бойова терористична організація". Зокрема, остання скоювала в Росії вбивства через расову приналежність.

Серед підписок ймовірного вбивці мовознавиці – канали на честь редактора націоналістичного журналу "Русская воля" Максима Базильова. Останнього обвинувачували у низці вбивств. Підписаний хлопець і на Антона Конєва, який 2017 року атакував із карабіном приймальню управління ФСБ у Хабаровському краї РФ та вбив двох людей.

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Зважаючи на публічні висловлювання підозрюваного у вбивстві Фаріон, він міг мати антисемітські та расистські погляди. Про це раніше згадували журналісти "Телебачення Торонто".

У телеграмі хлопець він стежив і коментував дописи у групах неонацистських поглядів "Правый взгляд", "Правый публицист", "Белое движение", "Белая масть", White Powder.

На запитання в одному з чатів про книгу, яка найбільше вразила, юнак відповів: "Моя боротьба". Автор однойменної книги – Адольф Гітлер.

Допис підозрюваного у вбивстві Фаріон / Скриншот

Ймовірний убивця мовознавиці підписаний і на українські телеграм-канали з правими ідеями. Серед них – сторінки лідера праворадикальної організації "С14" Євгена Карася та "Правого сектора".

Хлопець також стежив за соцмережами Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ. Юнак хотів долучитися до лав бригади, про що свідчить його коментар на сторінці підрозділу. Наразі ця сторінка недоступна, але журналісти знайшли її попередню версію.

Також хлопець писав своє коментарі у телеграм-групі "Приховані поради", де користувачі створюють опитування для обговорення певних питань. У гілці обговорення про дітей у міжрасових парах юнак написав: "Мова про те, через скільки поколінь напівкровка стане "білою".

В обговореннях про криптовалюти у групі "Приховані поради" підозрюваний цікавився, чи можна відстежити транзакцію у криптовалюті, та дізнатися, хто є власником криптогаманця.

Допис підозрюваного у вбивстві Фаріон / Скриншот

У праворадикальній та неонацистській телеграм-спільноті White Powder хлопець писав:

"Я сам українець, який трохи більше ніж через рік зможе піти воювати (мені немає 18 років), і дуже б хотілося від NS (неонацистська організація NS/WP – National Socialism/White Power – ред.), що воює, почути, чому ця війна є війною за нашу ідею, а не за інтереси ЗОГ (антисемітська теорія змови ZOG – ред.)".

Допис підозрюваного у вбивстві Фаріон / Скриншот

У цьому ж телеграм-каналі юнак засуджував іншого користувача за декларування його приналежності до NS/WP, не знаючи "доктрини" організації.

Допис підозрюваного у вбивстві Фаріон / Скриншот

Нагадаємо, 26 липня президент України Володимир Зеленський та Офіс генпрокурора повідомили про затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон. Ним виявився 18-річний хлопець із Дніпра.

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