Підозрюваний у вбивстві Фаріон зробив нові заяви: що вирішив суд

Прокурор та адвокати отримали завдання додатково дослідити докази, а також допитати потерпілих та свідків.

Підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірина Фаріон – В'ячеслав Зінченко на суді заявив, що не визнає своєї провини. Суд оголосив перерву до 26 лютого.

Про це стало відомо із судового засідання 13 лютого.

На запитання судді, чи визнає Зінченко свою провину у вбивстві Фаріон, той коротко відповів: "Ні, не визнаю".

Підозрюваний також заявив, що відмовляється давати покази на цьому етапі розслідування, але в подальшому свідчитиме в суді.

"На даному етапі розслідування від подальших показів відмовляюся", – сказав фігурант.

Прокурор та адвокати отримали завдання додатково дослідити докази, а також допитати потерпілих та свідків. Суд оголосив перерву до 26 лютого.

Нагадаємо, у грудні 2024 року підозрюваному у вбивстві Фаріон було змінено кваліфікацію злочину, і тепер Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

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