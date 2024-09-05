Підозрюваний у вбивстві Фаріон зробив важливу заяву — про що він попередив свого адвоката

За словами адвоката, підозрюваний у справі сказав це на випадок, якщо з ним "щось станеться" в ізоляторі тимчасового тримання.

Підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон 18-річний В’ячеслав Зінченко попередив свого адвоката Ігоря Сулиму, що не буде вчиняти самогубство.

Про це захисник Зінченка розповів в інтерв’ю "Українським новинам".

Як сказав адвокат, Зінченко не скаржиться на умови в ізоляторі тимчасового тримання, куди його перевели із СІЗО. Хлопець багато читає. Книги бере в місцевій бібліотеці та просить передати від батьків.

Як стверджує адвокат, до камери Зінченка підселяють людей, щоб ті начебто в нього щось розпитали. Водночас про погрози хлопець йому не розказував, однак попереджав, що не вчинятиме самогубства.

"Якщо зі мною щось станеться, то майте на увазі, я цього не робив”, — розповів про записку Зінченка його адвокат.

Також захисник повідомив, що підозрюваного обмежували в певних харчах, але "питання швидко розв’язувалися", тому він не голодує.

Нагадаємо, наприкінці серпня підозрюваного у вбивстві мовознавиці та ексдепутатки Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка перевезли до іншого ізолятора. За даними слідства та суду, відсутні будь-які безпосередні загрози життю та здоров'ю підозрюваного.

Раніше у Зінченка відбувся обшук. В нього вилучили чимало особистих речей. Серед вилученого майна — дві пари кросівок, ноутбук та телефон.

26 липня суд обрав запобіжний захід підозрюваному жителю Дніпра В’ячеславу Зінченку. Він впродовж двох місяців перебуватиме під вартою у слідчому ізоляторі під час проведення досудового слідства.

Читайте також: