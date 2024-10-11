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Підозрюваного в дезертирстві Гнезділова відправили до СІЗО

Підозрюваного в дезертирстві Гнезділова відправили до СІЗО

Військовослужбовець Сергій Гнезділов / Фото: Новинарня

Військовий, який публічно заявив про СЗЧ, перебуватиме під вартою впродовж 60 діб.

Військовослужбовцю Сергію Гнезділову, який публічно заявив про самовільне залишення військової частини, Печерський райсуд Києва обрав міру запобіжного заходу – перебування впродовж 60 діб під вартою в СІЗО без права на заставу.

Про це повідомляє "Суспільне".

Перед початком судового засідання підозрюваний у дезертирстві сказав, що оголосить голодування, якщо в Міноборони не напрацюють законопроєкт про демобілізацію.

В разі появи такого законопроєкту Сергій Гнезділов пообіцяв повернутися на військову службу.

Дії бійця 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова кваліфікують як дезертирство. Прокурор підготував клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту без права внесення застави.

В залі Печерського районного суду Гнезділова підтримували активісти.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав про те, хто такий Сергій Гнезділов та як Мережа відреагувала на його вчинок.

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