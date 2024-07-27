Підозрюваного у вбивстві Фаріон ретельно готували до злочину: експерт-криміналіст здивував заявою

В'ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві професорки Ірини Фаріон, міг хтось готувати та тренувати.

Про це розповів кримінальний психолог Юрій Ірхін в ефірі "Київ 24".

Експерт наголошує, що психіка 18-річної людини досить стійка та стабільна. Втім, поведінку Зінченка він називає "технологічою".

"Всі його дії свідчать про те, що він не просто готувався. Він тренувався, його хтось готував до цього. Самостійно до цього підготуватися в такому ідеальному контексті майже неможливо", - висловився Ірхін.

За словами криміналіста, якщо підозрюваний Зінченко відпрацьовував свій план, то у нього мала бути сильна мотивація.

"Я не побоюся сказати, що це майже професійно. А тут вже виникають питання, чи може людина у 18-річному працювати так професійно, виконувати такого роду дії? Тут вже питання. В мене, наприклад, є підозра, що ним хтось керував, його хтось готував. Це не самостійне рішення, мотив та намір", - висловив думку кримінальний психолог.

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові стріляли в депутатку Ірину Фаріон. З вогнепальним пораненням у скроню її госпіталізували у тяжкому стані. Втім, вона померла у лікарні того ж дня.

Вже 25 липня у Дніпрі затримали підозрюваного. Міністр внутрішніх справ уточнив, що ймовірному стрільцю 18 років, він мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

У Львові 26 липня суд обрав запобіжний захід підозрюваному. 18-річний В’ячеслав Зінченко упродовж двох місяців перебуватиме під вартою в слідчому ізоляторі під час проведення досудового слідства.

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