Підозрюють отруєння: у Хмельницькому захворіли 30 школярів, 10 з них госпіталізували

Підозрюють отруєння: у Хмельницькому захворіли 30 школярів, 10 з них госпіталізували

Вік дітей, які занедужали, 6-7 років.

У Хмельницькому занедужали 30 дітей з навчально-виховного об’єднання №1. 10 з них потрапили до інфекційної лікарні, решта школярів - лікуються амбулаторно після спалаху невідомої інфекції в закладі.

Про це сьогодні, 9 вересня, під час брифінгу повідомили у Хмельницькій міській раді, пише місцеве видання "Є".

"Наразі ще не встановлено джерела захворювання. Немає впевненості, але є підозра, що інфекція поширилася саме з харчоблоку. Очікуємо лабораторних результатів", - сказав заступник міського голови Михайло Кривак.

Як розповіла головна лікарка Хмельницької інфекційної лікарні Оксана Піддубна, в лікарню вже поступило десятеро дітей. Перші пацієнти звернулися до медзакладу 7 вересня. Усі діти надходили з симптомами харчової токсикоінфекції.

За її словами, наразі стан дітей задовільний. Вік школярів - 6-7 років. Частину дітей вже обстежили на ротавірусну інфекцію. Результати поки негативні.

Причинами такого масового захворювання може бути як зараження, пов'язане з харчуванням, так і вірусні інфекції, які спричиняють кишкові розлади, каже лікарка. Останні, додає вона, наразі якраз домінують. На всі ці інфекції дітей ще обстежують.

Попередньо дітям поставили діагноз "Харчова токсикоінфекція, гострий гастроентероколіт неясної етіології", утім і він поки під питанням. У однієї дитини виявили COVID-19.

Від нині школярів початкової школи перевели на дистанційне навчання, поки не усунуть причин захворювання.

Фахівці Держпроспоживслужби вже взяли необхідні аналізи у працівників початкової школи, робота яких пов’язана із приготуванням та роздачею їжі. Також на експертизу направили зразки їжі і змивів.

До слова, у закладі навчається близько тисячі діток – дошкільнят і учнів початкової школи.

У поліції Хмельниччини відкрили кримінальне провадження через ймовірне отруєння дітей.

Нагадаємо, майже дві сотні дітей отруїлися в одній зі столичних гімназій.

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