Підозрюють підпал: у Хмельницькій області знайшли труп чоловіка після пожежі в його домі

Точну причину займання встновлюють правоохоронці.
У селі Оринин Кам'янець-Подільського району Хмельницької області під час пожежі у житловому будинку загинув 60-річний чоловік. Ймовірною причинию загоряння є підпал.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Хмельницькій області.
Пожежу ліквідували місцеві жителі до приїзду надзвичайників. На місці пожежі виявили загиблого 60-річного чоловіка.
Точну причину займання встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, мешканка Черкаської області згоріла живцем у власному домі через пічне опалення.