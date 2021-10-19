Підозрюють підпал: у Хмельницькій області знайшли труп чоловіка після пожежі в його домі

Підозрюють підпал: у Хмельницькій області знайшли труп чоловіка після пожежі в його домі

Точну причину займання встновлюють правоохоронці.

У селі Оринин Кам'янець-Подільського району Хмельницької області під час пожежі у житловому будинку загинув 60-річний чоловік. Ймовірною причинию загоряння є підпал.

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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Хмельницькій області.

Пожежу ліквідували місцеві жителі до приїзду надзвичайників. На місці пожежі виявили загиблого 60-річного чоловіка.

Точну причину займання встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, мешканка Черкаської області згоріла живцем у власному домі через пічне опалення.

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