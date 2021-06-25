Підозрюють у викраденні та тортурах: ексміністра Рудьковського взято під варту без права грошової застави

Підозрюють у викраденні та тортурах: ексміністра Рудьковського взято під варту без права грошової застави

Підозрюваного було взято під варту у залі суду.

Миколу Рудьковського заарештовано. Колишнього міністра транспорту та зв'язку України взято під варту безпосередньо у залі Київського апеляційного суду без права грошової застави.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.19:30 24 червня.

Зазначається, що Рудьковського підозрюють у викраденні та катуванні керівника компанії "Нафтогазвидобування" Олега Семінського.

У Київському апеляційному суді повідомили, що 24 червня 2021 року колегія суддів розглянула та ухвалила апеляційні скарги, подані прокурором та стороною захисту про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою.

"За результатом апеляційного розгляду апеляційну скаргу сторони захисту задоволено частково. Апеляційну скаргу прокурора задоволено. Ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 24 травня 2021 року скасовано та постановлено нову, якою клопотання слідчого СБ України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного, громадянина Р. задоволено", - йдеться у повідомленні.

За ґратами Рудьковський перебуватиме щонайменше до 22 липня 2021 року.

Нагадаємо, підозрюють Рудьковського у викраденні його колишнього бізнес-партнера, а нині нардепа від партії "Слуга Народу" Олега Семінського. За даними слідства, викрадення відбулося у 2012 році, потерпілого утримували незаконно близько трьох років та вимагали виплатити борг - 200 мільйонів доларів.

Новини України: Миколу Рудьковського взято під варту без права грошової застави

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