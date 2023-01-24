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Хабар на 400 тисяч доларів: ексзаступнику міністра Лозинському обрали запобіжний захід

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Хабар на 400 тисяч доларів: ексзаступнику міністра Лозинському обрали запобіжний захід

Фото: 4studio.com.ua

Слідчі вимагали взяти Лозинського під варту.

Ексзаступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського, якого підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 400 тисяч доларів, відправили під цілодобовий домашній арешт. 

Відповідне рішення 24 січня ухвалив Вищий антикорупційний суд України. 

Слідство вимагало арештувати колишнього чиновника з можливістю внесення застави у розмірі 50 мільйонів гривень, проте суд вирішив по-іншому. 

Лозинський повинен здати усі закордонні паспорти та носити електронний браслет. 

Нагадаємо, спільника Лозинського суд взяв під варту з можливістю внесення застави у розмірі понад 805 тис. грн. 

Підозра в отриманні 400 тисяч доларів хабаря: що відомо 

Напередодні слідчі викрили схему, в організації якої підозрюють колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського. За даними слідства, високопоставлений чиновник просив "відкат" у підприємця. 

Як відомо, Кабмін виділив 1,68 млрд гривень на відновлення об’єктів критичної інфраструктури та забезпечення населення взимку світлом, теплом і водопостачанням. Натомість низка посадових осіб хотіла привласнити частину державних коштів.

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Дата публікації
Перегляди
1845
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