Хабар на 400 тисяч доларів: ексзаступнику міністра Лозинському обрали запобіжний захід

Ексзаступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського, якого підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 400 тисяч доларів, відправили під цілодобовий домашній арешт.

Відповідне рішення 24 січня ухвалив Вищий антикорупційний суд України.

Слідство вимагало арештувати колишнього чиновника з можливістю внесення застави у розмірі 50 мільйонів гривень, проте суд вирішив по-іншому.

Лозинський повинен здати усі закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Нагадаємо, спільника Лозинського суд взяв під варту з можливістю внесення застави у розмірі понад 805 тис. грн.

Підозра в отриманні 400 тисяч доларів хабаря: що відомо

Напередодні слідчі викрили схему, в організації якої підозрюють колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського. За даними слідства, високопоставлений чиновник просив "відкат" у підприємця.

Як відомо, Кабмін виділив 1,68 млрд гривень на відновлення об’єктів критичної інфраструктури та забезпечення населення взимку світлом, теплом і водопостачанням. Натомість низка посадових осіб хотіла привласнити частину державних коштів.

Читайте також: