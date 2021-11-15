Підозрюються у міжнародному шахрайстві: Україна передала Німеччині речові докази у вигляді двох елітних авто

Підозрюються у міжнародному шахрайстві: Україна передала Німеччині речові докази у вигляді двох елітних авто

Вартість автомобілів – понад один млн євро.

Правоохоронці України передали до Німеччини два елітні автомобілі вартістю понад один млн євро. Їхні власники — учасники злочинного угруповання.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написала генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.

Київська митна служба визначила, що один із автомобілів ввіз до нашої країни громадянин Ізраїлю. Тут він перебував у режимі тимчасового ввезення на строк до одного року — цей період закінчився ще у лютому 2020 року.

Коли термін закінчився, власник авто не став продовжувати його. Чим привернув увагу правоохоронців.

Згодом автомобіль Lamborghini Aventador, а також Rolls Royce Phantom у рамках розслідування про масштабну шахрайську схему відправили з міжнародного пункту пропуску "Бориспіль-аеропорт" до Німеччини.

“Розслідуванням встановлено, що цей злочин організований громадянами України, а фактично був вчинений в Німеччині, Болгарії, Сербії та в інших європейських країнах. Більшість учасників злочинної організації наразі викриті та затримані на територіях іноземних держав та в Україні. Компетентними органами ФРН встановлено, що Lamborghini Aventador SJV вартістю 621 тисяч євро та Rolls Royce Phantom вартістю 451 тисяч євро є доказами того, що вони придбані за рахунок коштів, отриманих внаслідок шахрайських дій”, — підкреслила Ірина Венедіктова.

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