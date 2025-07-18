Підпал храму на Закарпатті: Кремль намагається розпалити ворожнечу між угорцями та українцями

Рятувальники / © УДСНС в Івано-Франківській області

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Російські пропагандисти намагаються використати інцидент у селі Паладь-Комарівці на Закарпатті для розпалювання міжетнічної ворожнечі та просування наративу про «утиски угорців» в Україні.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

Як повідомила поліція Закарпаття, інцидент стався 16 липня. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками правопорушень, передбачених статтями 161 (порушення рівноправності громадян) та 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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Центр протидії дезінформації наголошує, що російські пропагандистські ресурси одразу використали цей випадок для просування наративу про «утиски угорців» в Україні. Мета таких інформаційних атак — загострити міжетнічну ситуацію, дискредитувати українську владу та створити приводи для зовнішнього втручання у внутрішні справи України.

«Раніше російська пропаганда поширювала дезінформацію довкола ситуації на українсько-угорському кордоні, розганяючи фейки про „збиті українські дрони“ та „перекидання угорської техніки й авіації“ до кордону», — додали в ЦПД.

Що відомо про інцидент

Нагадаємо, скандальний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що на Закарпатті невідомі підпалили церкву і залишили ксенофобський напис з погрозами угорцям. Орбан прикріпив до поста фото, на якому видно, що на будівлі написано «Мадярів на ножі».

Згодом стало відомо, що поліція разом з СБУ проводять оперативні заходи для встановлення підозрюваних.

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Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що нібито «протягом 10 років угорська громада в Україні стикалася із систематичними нападами».

Загострення в українсько-угорських стосунках

Раніше повідомлялося, що посла України в Угорщині Федора Шандора викликали до Міністерства закордонних справ Угорщини у зв’язку зі смертю мешканця Закарпаття з угорським громадянством, якого, за повідомленнями, нібито побили представники ТЦК.

У Сухопутних військах ЗСУ наголосили, що загиблий Йосип Шебештень був громадянином України, мобілізованим на законних підставах. Його придатність до служби підтвердила військово-лікарська комісія.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Будапешт маніпулює інформацією щодо обставин смерті мобілізованого.

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