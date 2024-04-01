Підпал на замовлення: хто і навіщо знищував будинки та квартири українців за гроші

Національна поліція України викрила організаторів злочинної групи, які через месенджер Telegram на замовлення палили приватні будинки і квартири за гроші. Свої послуги злочинці були готові представляти по всій країні.

Хто і чому займався підпалами, спробували з'ясувати журналісти “Сніданку з 1+1”.

Відео з підпалами, як підтвердження виконаної роботи, мали скидати замовникам учасники злочинної групи, яка підпалювала квартири та будинки на замовлення по всій Україні. За це брали від 500 до 3 000 доларів. Замовлення приймали через Telegram.

Поліції спочатку вдалося заарештувати двох організаторів злочинного Telegram-каналу, які приймали і роздавали завдання по підпалах. Ними виявилися двоє чоловіків 20 та 26 років. Для виконання завдань вони залучили ще девʼятьох хлопців, віком від 17 до 34 років. Але головний організатор цієї схеми, за словами заступника голови Національної поліції України Андрія Нєбитова, перебуває за кордоном.

Доставкою до суду має зайнятися Інтерпол. За час своєї діяльності бандити встигли пошкодити девʼять будинків у кількох областях України. Мотиви замовників, які встигли скористатися послугами паліїв, за словами поліції, дуже прості:

Сліду Росії в цих діях по можливій дестабілізації ситуації в Україні, Андрій Нєбитов каже, немає. Але методи дуже схожі. Тому Нацполіція тісно співпрацює з СБУ в таких випадках для виявлення диверсійних дій.

Такі Telegram-канали, як цей, через який діяла ця злочинна група, в поліції наголошують, створюють під виглядом роботи, де можна швидко і легко заробити. І всього в декілька кліків ви стаєте учасником закритої групи. А далі навіть тим хто сумнівається, організаторам таких груп треба пояснити, чому вам це потрібно. Починається маніпуляція.

На жаль, як каже психологиня Оксана Сашенко, ситуація з війною лише загострює такі мотиви. Тому зловмисникам легше знайти тих, хто стане їхнім інструментом у таких справах.

Також в Нацполіції наголошують, що побачивши будь-які підозрілі Telegram-канали, кожен з нас може допомогти з розслідуванням або навіть з викриттям злочинних груп. Для цього існує безліч інструментів — чат-боти, соцмережі Нацполіції, а також завжди можна зателефонувати на гарячу лінію Національної поліції України.

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