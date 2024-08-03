Підпал військових авто: у Харкові затримано двох чоловіків (деталі, фото)

Чоловіки, бажаючи підзаробити, через Telegram налагодили контакт з "роботодавцем" – за попередньою інформацією, співробітником російської спецслужби.

У Харкові правоохоронці затримали двох осіб, ймовірно, причетних до підпалу військових авто.

Про це повідомляє Патрульна поліція Харківської області.

Учора, близько 2-ї години ночі, до поліції надійшло повідомлення про підпал військового авто на проспекті Байрона. Патрульні спільно із працівниками ГУНП розпочали пошуки причетних до події осіб.

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Обстежуючи прилеглу територію, екіпажі виявили двох чоловіків, які спробували втекти.

Одного із чоловіків наздогнали та під час перевірки виявили в його рюкзаку легкозаймисті речовини. Також у телефоні громадянина інспектори виявили відео, яке вказувало на його причетність до підпалу автомобіля. Неподалік затримали також іншого громадянина, ймовірно, причетного до підпалу. Затриманих чоловіків одразу передали слідчо-оперативній групі.

Спалена автівка ЗСУ в Харкові / Фото: Патрульна поліція Харківської області

За інформацією Харківської обласної прокуратури, чоловіки, бажаючи підзаробити, через месенджер Telegram налагодили контакт з "роботодавцем" – за попередньою інформацією, співробітником російської спецслужби. Від куратора чоловіки отримали завдання – підпалити автомобіль військовослужбовця ЗСУ.

Один із підозрюваних у підпалі автівки ЗСУ / Фото: Патрульна поліція Харківської області

Затриманим повідомлено про підозру за фактами скоєного, відповідальність передбачено за умисне знищення або пошкодження майна та за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

Вміст рюкзака одного з підозрюваних у підпалі автівки військових ЗСУ / Фото: Патрульна поліція Харківської області

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.

Триває слідство.

Нагадаєм, що в Україні почастішали випадки, коли підпалюють автомобілі військових.

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