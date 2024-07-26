Підпалив енергооб’єкти на Черкащині: хто виявився диверсантом РФ (фото)

Зловмисник намагався знищити 8 електропідстанцій та одну релейну шафу у різних місцях Уманського району.

Служба безпеки затримала 20-річного диверсанта, який за завданням розвідки РФ здійснив серію підпалів енергетичних об’єктів на Черкащині.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Зловмисник планував знеструмити більшу частину громади та заблокувати залізничний рух у регіоні.

За матеріалами справи, ворожим агентом виявився 20-річний місцевий житель, який шукав "легких грошей" в Мережі.

"Щоб виконати вороже завдання, фігурант спочатку встановив локації «потрібних» енергооб’єктів та підготував знаряддя для вчинення злочину. Потім було задокументовано, як він зламував трансформаторні підстанції, щоб залити бензином технологічне обладнання та підпалити його", — заявили в СБУ.

20-річний палій Фото: СБУ

Яку винагороду обіцяли диверсанту

У разі знищення так званих цілей спецслужба РФ обіцяла своєму поплічнику гроші, які мали надходити на його банківську картку.

На фінальному етапі спецоперації співробітники СБУ затримали диверсанта, коли він намагався знищити новий енергооб’єкт.

Під час обшуку у затриманого виявлено каністру з бензином та мобільний телефон із доказами його листування з агресором.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Зараз зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше співробітники контррозвідки СБУ та Нацполіція України знешкодили агентурну групу ФСБ Росії.

Агенти мали підпалювати ТРЦ на території країн Євросоюзу. Було затримано групу вербувальників паліїв.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.