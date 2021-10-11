Підпалив і втік: у Херсонській області 14-річний хлопець на узбіччі дороги жорстоко вбив чоловіка

Підпалив і втік: у Херсонській області 14-річний хлопець на узбіччі дороги жорстоко вбив чоловіка

Потерпілий був у безпорадному стані та згорів заживо.

У селищі Велика Олександрівка Бериславського району Херсонської області 14-річний хлопець жорстоко вбив свого односельця. Його затримали та повідомили про підозру.

Про це повідомили в прокуратурі Херсонської області.

За даними слідства, потерпілий перебував у стані алкогольного сп'яніння та спав на узбіччі. 14-річний односельчанин чоловіка підпалив його одяг та втік. 41-річний чоловік згорів заживо.

Підлітку повідомили про підозру за статтею умисне вбивство (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, на Херсонщині 8 жовтня на спецлінію "102" надійшов дзвінок від медпрацівниці, яка виявила біля паркана на одній з вулиць селища обгоріле тіло чоловіка.

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