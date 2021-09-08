Підпалив та знімав на відео: у Маріуполі судитимуть підлітка за наругу над Державним прапором

Підпалив та знімав на відео: у Маріуполі судитимуть підлітка за наругу над Державним прапором

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно 17-річного підлітка.

У Маріуполі судитимуть підлітка, який поглумився з Державного символа України. Хлопець спаплюжив прапор задля відео і виклав його у Мережу.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

17-річного маріупольця судитимуть за наругу над Державним Прапором України. Прокуратура завершила досудове рослідування стосовно неповнолітнього мешканця м. Маріуполя, який обвинувачується у нарузі над державним символом (ч. 1 ст. 338 КК України).

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 7 серпня 2021 року 17-річний хлопець у кущах неподалік загальноосвітньої школи знайшов Державний Прапор України та підпалив його. Ці дії правопорушник зняв на камеру мобільного телефону та виклав фото в одну з соціальних мереж", - розповіли у прокуратурі.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, що у селищі Тиврів Вінницької області раніше судимий на території Меморіалу Слави витер руки об прапор України.

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