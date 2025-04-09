- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 360
- Час на прочитання
- 1 хв
Підпалювали авто ЗСУ та залізничну інфраструктуру: СБУ викрила 9 агентів РФ
СБУ розкрила мережу диверсантів, які працювали на РФ.
Слідчі СБУ за підтримки прокуратури викрили групу з 9 агентів, які діяли на замовлення спецслужб РФ. Їм повідомлено про підозру у диверсіях.
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
Згідно з даними розслідування, один із затриманих, громадянин РФ, через Telegram залучив двох спільників у Києві. Вони підпалили релейну шафу в Дарницькому районі, а відеозвіт надіслали куратору.
На Київщині інший фігурант організував підпали двох шаф у Бучі та Києві за участю трьох осіб. Виконавці розподілили ролі: один купував пальну суміш, інший підпалював, третій фіксував злочин.
На Запоріжжі диверсант спочатку спалив авто бійця ЗСУ, а потім — релейну шафу на залізничній колії, отримуючи гроші за кожне відео-підтвердження.
У Вінницькій області двоє іноземців готували диверсії на залізниці. Виконавця затримали після підпалу, а організатора — у Львівській області, де він планував нові атаки.
Усі підозрювані утримуються під вартою. Розслідування триває.
Нагадаємо, у Тернополі агенти РФ шантажували школярку її нюдсами, щоб та вчинила теракт. Більше про це читайте у новині.