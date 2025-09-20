Підпалила в нетверезому стані дві автівки у Києві: яке покарання отримала жінка

Підпалене авто / © Поліція Києва

У Києві суд визнав винною та засудив до трьох років позбавлення волі 27-річну жінку, яка підпалила два автомобілі.

Про це повідомила поліція Києва.

Інцидент стався у лютому 2025 року. До поліції надійшли повідомлення про займання двох машин, припаркованих на вулиці Рональда Рейгана та проспекті Червоної Калини. На місце події виїхали слідчі та оперативні служби.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетна місцева мешканка. Перебуваючи у нетверезому стані, вона підпалила сміття та поклала його під автомобілі марок Ford і Volkswagen. Внаслідок підпалу транспортні засоби отримали значні пошкодження, а власникам завдано матеріальної шкоди на суму близько 300 тисяч гривень.

Жінку швидко затримали та повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Зібрані докази слідчі передали до суду.

Деснянський районний суд Києва визнав жінку винною та призначив їй покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

