Підпалювала автівки ЗСУ: у Києві затримали агентку спецслужб РФ

Фігурантці загрожує від 12 до 15 років ув'язнення.

У Києві затримали агентку спецслужб РФ, яка організовувала підпали військових автівок. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора мешканці Києва повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України.

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Як зазначається, підозрювану завербував співробітник головного управління генштабу ЗС РФ для проведення підривної діяльності у столиці та дискредитації українських військових. Вона мала створити власний агентурний осередок у м. Києві з-поміж мешканців столиці. Їхнім основним завданням був підпал службових авто Сил оборони.

"Підозрювана координувала дії паліїв, надавала їм інструкції щодо виготовлення саморобних запалювальних пристроїв, якими вони мали знищувати автомобілі військових".

Для викриття киянки правоохоронці задіяли "подвійного агента" – теж мешканця столиці, викритого раніше українською спецслужбою. Жінку затримали, коли вона особисто намагалася зняти на відео один із підпалів як доказ для спецслужб РФ. На місці події вилучили саморобний запалювальний пристрій та мобільний телефон із доказами підривної діяльності.

Листування агенти РФ (4 фото)

Зараз підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Встановлюються інші особи, причетні до підпалів військових автівок у столиці.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру у державній зраді жителю Вінницької області, який передавав представнику ФСБ Росії координати місць дислокації українських військових.

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