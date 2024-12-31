Підпалювали авто військових: СБУ затримала фігурантів у Києві та Харкові

Їм загрожує до 10 років тюрми.

Служба безпеки та Національна поліція "по гарячих слідах" затримали ще дві групи поплічників рф, які палили військові авто Сил оборони. Вони діяли у Києві та Харкові.

Про це повідомили в СБУ.

"Фігуранти потрапили у поле зору рашистів коли шукали швидкі заробітки на Телеграм-каналах. Утім, замість обіцяних грошей з рф підпалювачі отримали підозру і перспективу тюремного ув’язнення", – йдеться в повідомленні.

Також читайте На Прикарпатті легковик влетів у фуру: загинули водій і чотири пасажири BMW

У Києві затримано двох місцевих жителів віком 16 та 18 років. Вони протягом доби підпалили мультівен та пікап ЗСУ, а щоб втекти з місця події, молодики переміщувалися на мопеді кур’єрської доставки, до якої нещодавно працевлаштувалися.

Обох зловмисників було затримано майже одразу після підпалу військового автотранспорту.

Ще двох фігурантів затримали у Харкові, який залучив свого знайомого до незакононної діяльності.

Під час обшуків у фігурантів виявили мобільні телефони, одяг та легкозаймисті суміші, які вони використовували у підривній діяльності.

Зловмисникам оголошено підозру і вони перебувають під вартою.

Нагадаємо, СБУ заочно повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП Єлисею (Іванову), який підтримав окупантів в Ізюмі.

Читайте також: