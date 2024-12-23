Підпалювали автомобілі військових та об’єкти критичної інфраструктури: затримано агентів РФ

На Івано-Франківщині та в Києві правоохоронці викрили осіб, які здійснювали підпали автомобілів військових та об’єктів критичної інфраструктури. Вони діяли на замовлення російських спецслужб.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, наприкінці серпня 2024 року 36-річний підозрюваний брав участь у підпалі автомобіля в Івано-Франківську. Його спільники, викриті раніше, виконували замовлення за грошову винагороду.

Викрито осіб, які здійснювали підпали автомобілів військових та об’єктів критичної інфраструктури

"Вони шукали автомобілі, які, на їхню думку, належали військовим, погоджували дії із замовником, використовували легкозаймисті матеріали та надсилали відеозвіти. Загалом вони знищили три автомобілі, а один з учасників також підпалив залізничну шафу", - йдеться у повідомленні.

Викрито осіб, які здійснювали підпали автомобілів військових та об’єктів критичної інфраструктури

Також у Києві затримано двох мешканців столиці, які отримали завдання через Telegram. Один із них наприкінці 2024 року підпалив Jeep Cherokee із символікою ЗСУ, за що йому обіцяли заплатити 10 тисяч доларів США. Інший підозрюваний виконав замовлення на підпал відділення "Укрпошти" у Святошинському районі, обливши його двері бензином.

Викрито осіб, які здійснювали підпали автомобілів військових та об’єктів критичної інфраструктури

"Усі затримані перебувають під вартою. Їм повідомлено про підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та умисному знищенні майна шляхом підпалу (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 КК України)", - підсумували у відомстві.

Викрито осіб, які здійснювали підпали автомобілів військових та об’єктів критичної інфраструктури

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили шістьох поплічників російських спецслужб. Вони "працювали" на Київщині та Миколаївщині.

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