Підпалювали військові авто: в Одесі спіймали шістьох кур’єрів-поплічників ФСБ (фото)

Після "команди" від ФСБ молодики вночі прибували до паркомісць військових авто, обливали їх легкозаймистою сумішшю та підпалювали.

СБУ та Нацполіція нейтралізували в Одесі групу молодиків, які на замовлення ФСБ Росії скоїли серію підпалів військових автомобілів. Так, за два тижні зловмисники намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

У різних частинах Одеси внаслідок спецоперації правоохоронці майже одночасно затримали всіх учасників ворожого осередку, які підпалювали машини Сил оборони України. Це шестеро одеситів віком від 18 до 24 років, які працювали кур’єрами популярного сервісу доставки їжі.

За даними СБУ, юнаки потрапили до поля зору ФСБ як активні користувачі телеграм-каналів з пошуку легкого заробітку, де залишали свої "резюме". В одному з таких чатів парубкам відповів представник російської спецслужби, який запропонував гроші за знищення авто українських військових.

Так, юнаки діяли за командою одного куратора з ФСБ, і скоювали злочин переважно у парі. Наприклад, один зловмисник підпалював авто, інший знімав це на відео.

Працюючи під прикриттям кур’єрської доставки, фігуранти на власних скутерах об’їжджали місто, де встановлювали адреси паркування військових авто. Після цього вони відправляли фото потенційних цілей російському куратору для погодження.

"Після "команди" від фсб молодики вночі прибували до паркомісць військових авто, обливали їх легкозаймистою сумішшю та підпалювали. Далі фігуранти фільмували загоряння для "звітності" перед агресором", – йдеться в заяві СБУ.

Зазначається, що в подальшому ворог планував використати ці відео для проведення ІПСО проти України.

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В СБУ задокументували підривну діяльність і затримали усіх зловмисників за гарячим слідом. У фігурантів вилучено саморобні запалювальні суміші та мобільні телефони із доказами злочинів.

Усім шести затриманим повідомлено про підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років ув’язнення.

В Одесі були затримані 6 молодиків, які підпалювали військові автомобілі / Фото: СБУ

В Одесі були затримані 6 молодиків, які підпалювали військові автомобілі / Фото: СБУ

В Одесі були затримані 6 молодиків, які підпалювали військові автомобілі / Фото: СБУ

В Одесі були затримані 6 молодиків, які підпалювали військові автомобілі / Фото: СБУ

В Одесі були затримані 6 молодиків, які підпалювали військові автомобілі / Фото: СБУ

Нагадаємо, раніше СБУ та поліція знешкодили агентурну групу ФСБ, яка готувала підпали торгових центрів, автозаправок, аптек та ринків на території України, Польщі та країн Балтії.

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