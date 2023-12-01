Підпільні рейси: у Запоріжжі налагодили автобусне сполучення з Росією (фото)

Маршрут до РФ пролягав через декілька європейських країн.

У Запоріжжі організували канал незаконних пасажирських перевезень до Росії і тимчасово окупованих регіонів України та у зворотному напрямку. Серед клієнтів підпільних рейсів були колаборанти, які намагалися виїхати до РФ, щоб втекти від правосуддя.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

“Нелегальні поїздки за межі України здійснювали двома автобусами під виглядом комерційної діяльності місцевого автотранспортного підприємства. Встановлено, що маршрут у бік Росії пролягав через декілька європейських країн”, - йдеться у повідомленні.

Як встановлено слідством, для безперешкодного пересування по території країни-агресора фігуранти платили до бюджету РФ податки та збори.

Кінцевим пунктом призначення нелегальних перевезень були тимчасово окуповані райони на сході та півдні України, куди автобуси заїжджали з території Росії. Вартість квитка на такий рейс становила 350 американських доларів в одну сторону.

Для проїзду по тимчасово захоплених територіях нашої держави зловмисники співпрацювали з представниками місцевих окупаційних адміністрацій.

Фігуранти отримували від російських загарбників “замовлення” на приховане вивезення їхніх поплічників з підконтрольної Україні території. Зокрема, таким нелегальним трафіком хотіла скористатись мешканка тимчасово окупованої частини Запоріжжя, яка сприяла у проведенні псевдовиборів до місцевих “законодавчих зборів РФ”.

“Зловмисниця виїхала до Вінниччини, щоб приховати у родичів гроші, які отримала від загарбників за проведення фейкового плебісциту. Після цього вона збиралась замовити “квиток у зворотному напрямку” через фігурантів-перевізників. Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили колаборантку і затримали її”, - повідомили у спецслужбі.

Як встановило слідство, нелегальні перевезення організував мешканець Запоріжжя, який раніше відбував покарання за розбій. Щомісяця ділки заробляли до 1 млн грн.

Трьом фігурантам справи повідомлено про підозру за чч. 2, 3 ст. 332 ККУ.

Нагадаємо, співробітники СБУ ліквідували ще чотири схеми ухилення від мобілізації, які діяли у різних регіонах України.

Читайте також: