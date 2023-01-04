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Підпільний бордель викрили на Сумщині: яку схему вигадали зловмисники (фото)

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
1494
Час на прочитання
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© Поліція Сумської області
© Поліція Сумської області
© Поліція Сумської області

Там за гроші надавали послуги сексуального характеру.

На Сумщині організували місце розпусти під виглядом масажного салону. Діяльність незаконного місця припинили поліцейські.

Про це повідомила поліція Сумщини.

Діяльність місця розпусти, замаскованого під виглядом масажного салону, задокументували правоохоронці. Вони встановили, що так званий "масажний салон" утримувався з метою звідництва для надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду.

Під час проведення обшуків за місцями мешкання фігурантів провадження та у приміщенні салону правоохоронці вилучили мобільні телефони, ноутбук, комп’ютерну техніку, 13 тисяч гривень, 700 євро та засоби гігієни.

За цим фактом у поліції відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України "Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією". Вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам провадження.

Слідство триває.

Нагадаємо, поліція Київщини викрила організатора  будинку розпусти: на роботу вербували дівчат, які через війну опинилися у скруті.

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Дата публікації
Перегляди
1494
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