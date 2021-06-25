Підписала документи чорнилами, що зникають: у Запоріжжі суд виправдав жінку, яка шахраювала під час розлучення

Підписала документи чорнилами, що зникають: у Запоріжжі суд виправдав жінку, яка шахраювала під час розлучення

Жінка написала від руки розписку, що не має претензій до чоловіка з приводу розподілу майна.

У Запоріжжі Орджонікідзевський районний суд виправдав жінку, яку підозрювали у шахрайстві під час розподілу подружнього майна. Жінка пішла на хитрість і підписала документи ручкою з чорнилами, які зникають.

Про це йдеться у вироку суду.

Згідно з матеріалами справи, чоловік та дружина у 2014 році вирішили розірвати шлюб. Подружжя домовилося поділити майно - дружина отримувала половину квартири вартістю 147 тисяч гривень та 40 тисяч доларів. Жінка у присутності нотаріуса від руки написала розписку, що отримала вищевказане і немає матеріальних претензій до чоловіка під час розлучення.

Через деякий час чоловік виявив, що текст розписки, погано читається, а згодом він і взагалі зник.

Дружина взагалі почала заперечувати, що щось підписувала і отримувала гроші. Обдурений чоловік звернувся до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "шахрайство" і передали обвинувальний акт до суду.

Сторона обвинувачення надала в суді докази експертизи вказаної розписки, де зазначений текст, що жінка не має претензій до чоловіка і отримала вказану суму грошей. Почеркознавча експертиза, підтвердила, що текст писала обвинувачена, а от стосовно підпису під цим текстом експерт зазначив, що він “ймовірно належить обвинуваченій”.

"Згідно з вимогами ч.3ст. 373 КПК України, обвинувальний вирок не може ґрунтуватись на припущеннях і ухвалюється лише за умови доведення у ході судового розгляду винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення. Таким чином, надаючи оцінку цьому доказу, суд виходить з дизпозиції, закріпленої в ст. 6 та вст. 62 Конституції України, а саме з принципу презумпції невинуватості, коли всі сумніви щодо доведеності вини обвинуваченої суд тлумачить на її користь. Суд вважає недоведеним обвинувачення особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст.190 КК України, а саме у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах", - йдеться у рішенні суду.

У підсумку суд дружину виправдав. Тож майно подружжя буде ділити знову і вже через суд.

Нагадаємо, що у Миколаєві бабусю обманули за схемою "ваш родич у лікарні". Шахраєві вдалося забрати у 81-річної пенсіонерки 9 тисяч гривень.

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