Підписано безпекову угоду з Польщею, яка передбачає захист неба над Україною

Уперше в безпековій угоді йдеться про створення на території сусідньої країни “українського легіону”.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Варшави підписав із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском угоду про співробітництво у сфері безпеки. Цей документ передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі нашої країни, випущених у напрямку Польщі.

Про це повідомили на сайті українського президента.

Уперше в безпековій угоді йдеться про створення “українського легіону” – підготовку особового складу Сил безпеки і оборони України на території Польщі. До легіону зможуть приєднатися громадяни України, які тимчасово проживають у Польщі та інших державах.

Відповідно до угоди цього року Польща надасть ще декілька пакетів військової допомоги та зобов’язується продовжувати підтримувати Україну протягом десяти років.

Майбутня військова підтримка включатиме можливість передачі Україні щонайменше однієї додаткової ескадрильї МіГ-29 (14 винищувачів).

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У повідомленні зазначили, що від початку повномасштабного російського вторгнення Польща уже надала нашій країні 44 військові пакети різних видів озброєння та боєприпасів на понад 4 млрд євро.

Угода також містить потужний блок щодо співробітництва в оборонній промисловості, зокрема розміщення виробництв польських оборонних компаній в Україні та вивчення додаткових можливостей спільного оборонного виробництва.

Польща продовжуватиме роботу логістичного хабу POLLOGHUB та використання потенціалу ЛитПолУкрбригу задля посилення ЗСУ.

Співпраця у невійськовій сфері

Документ має на меті посилення співпраці в невійськовій сфері, зокрема у розвідці, кібербезпеці, морській та інформаційній безпеці, захисті критичної інфраструктури.

Окремі блоки угоди стосуються економічного відновлення й відбудови, прикордонної інфраструктури та розвитку транзитного потенціалу.

Політичне співробітництво містить питання євроінтеграції, реалізації Української формули миру, санкцій, відшкодування збитків Україні, а також притягнення агресора до відповідальності.

Польща чітко підтверджує свою підтримку членства України в ЄС і НАТО.

Загалом Україна уклала вже 21 двосторонню безпекову угоду - із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою та Польщею.

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Нагадаємо, раніше Польща та Литва пообіцяли сприяти розвʼязанню питання захисту неба над Україною.

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