Підписав фейкові документи: на Дніпропетровщині посадовець заробив на апаратах ШВЛ майже мільйон гривень

Підписав фейкові документи: на Дніпропетровщині посадовець заробив на апаратах ШВЛ майже мільйон гривень

У паперах йшлося про ремонтні роботи та комплектуючі деталі для апаратів ШВЛ.

В Дніпропетровській області під суд відправили чиновника, який заробив на апаратах ШВЛ майже мільйон гривень.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.

Під час слідства правоохоронці встановили, що чоловік не перевірив дані та підписав документи, в яких було вказано фейкову інформацію. У самих же паперах йшлося про ремонтні роботи та комплектуючі деталі для апаратів ШВЛ. Таким чином, підрядник заробив понад 700 тисяч гривень.

“Криворізькою північною окружною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт відносно посадовця комунального некомерційного підприємства “Криворізька міська лікарня № 16” Криворізької міської ради за службову недбалість”, — підкреслили у пресслужбі прокуратури.

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