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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Підполковник шпигував для ФСБ на Сумщині: СБУ викрила зрадника

Підполковник запасу Сил оборони шпигував на користь ФСБ. Він передавав розвіддані та вербував військових на Сумщині.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Затриманий шпигун

Затриманий шпигун / © СБУ

Служба безпеки України затримала на Сумщині агента ФСБ — колишнього військовослужбовця, підполковника запасу Сил оборони, який після звільнення зі служби у 2023 році погодився на співпрацю з російською розвідкою.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, зрадника завербував один з керівників прикордонного управління ФСБ, який за цю операцію отримав генеральське звання. Колишній військовий діяв окремо від раніше викритої агентурної мережі ФСБ, яку СБУ ліквідувала у квітні.

Підполковник збирав дані про позиції українських підрозділів біля фронту та намагався залучити до співпраці інших колишніх і чинних військових. Для вербування використовував особисті зв’язки — передавав ФСБ імена потенційних «кандидатів», яких планували переправляти до Росії для інструктажу.

Агента затримали під час спроби знайти нового учасника для розгалуженої шпигунської мережі. У нього вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом.

Затриманому повідомлено про підозру за статтями щодо державної зради (ч. 2 ст. 111) та незаконного переправлення осіб через держкордон (ч. 2 ст. 332 КК України). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Операцію провели співробітники СБУ в Сумській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Нагадаємо, СБУ відправила за ґрати агента ФСБ, який шпигував за ППО біля Чорного моря. Зловмисник наводив дрони-камікадзе та ракети на припортову інфраструктуру регіону.

Також ми писали, Служба безпеки України запобігла спробі теракту в одному з найпопулярніших готелів Рівного. За даними контррозвідки, 49-річна жінка, завербована спецслужбами РФ через сайт знайомств, заклала саморобний вибуховий пристрій (СВП) у готельному номері.

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