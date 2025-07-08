Підполковник шпигував для ФСБ на Сумщині: СБУ викрила зрадника

Затриманий шпигун / © СБУ

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Служба безпеки України затримала на Сумщині агента ФСБ — колишнього військовослужбовця, підполковника запасу Сил оборони, який після звільнення зі служби у 2023 році погодився на співпрацю з російською розвідкою.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, зрадника завербував один з керівників прикордонного управління ФСБ, який за цю операцію отримав генеральське звання. Колишній військовий діяв окремо від раніше викритої агентурної мережі ФСБ, яку СБУ ліквідувала у квітні.

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Підполковник збирав дані про позиції українських підрозділів біля фронту та намагався залучити до співпраці інших колишніх і чинних військових. Для вербування використовував особисті зв’язки — передавав ФСБ імена потенційних «кандидатів», яких планували переправляти до Росії для інструктажу.

Агента затримали під час спроби знайти нового учасника для розгалуженої шпигунської мережі. У нього вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом.

Затриманому повідомлено про підозру за статтями щодо державної зради (ч. 2 ст. 111) та незаконного переправлення осіб через держкордон (ч. 2 ст. 332 КК України). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Операцію провели співробітники СБУ в Сумській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

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Нагадаємо, СБУ відправила за ґрати агента ФСБ, який шпигував за ППО біля Чорного моря. Зловмисник наводив дрони-камікадзе та ракети на припортову інфраструктуру регіону.

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