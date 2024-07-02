Підприємці зможуть отримати бронь від мобілізації: за яких умов

У нас є цілі індустрії, де ФОПи є важливою складовою бізнес-процесів.
В Україні наразі індивідуальні підприємці (ФОП) не можуть отримати бронь для себе або своїх співробітників. Можливість оформлення броні для ФОПів з'явиться тільки після ухвалення спеціального законопроєкту про економічне бронювання. Однак навіть у цьому випадку ФОПи повинні будуть відповідати певним критеріям.
Про це йдеться в законопроєктах 11331 і 11331-2, пише "Фокус".
Зазначається, що моделі, які передбачають бронь для фопів передбачають, що фізособа-підприємець щомісяця має сплачувати 20 400 грн військового збору.
Також вимагається:
- реєстрація за шість місяців і більше до дня набрання чинності законом;
- щомісячний дохід не менше трикратного розміру збору за бронювання, тобто понад 61 200 грн на місяць.
"У нас є цілі індустрії, де ФОПи є важливою складовою бізнес-процесів. Не бронювати їх, я вважаю, було б помилкою", — заявив один з авторів усіх трьох законопроєктів, голова комітету з економічного розвитку Верховної Ради Дмитро Наталуха.
Він зазначив, що багато бізнесів втрачають гроші, а країна — податки через зриви контрактів і стурбованість іноземців щодо укладення нових з українцями.
До ухвалення законопроєктів, єдиний спосіб для ФОПів отримати відстрочку — це виконання оборонних замовлень або замовлень для місцевих органів влади та військових адміністрацій, необхідних для забезпечення обороноздатності країни.
"Однак такі ФОПи повинні мати укладені договори з державними замовниками та підтвердження їх виконання", - йдеться в повідомленні.
Раніше ми пояснювали, чи можуть заброньовані чоловіки виїжджати за кордон.
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