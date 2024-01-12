Підприємця вбили за трактор, а тіло заховали: на Чернігівщині затримано двох чоловіків

Зловмисники визнали свою провину.
Поліцейські затримали двох жителів міста Мена на Чернігівщині, яких підозрюють в умисному вбивстві підприємця та заволодінні його трактором.
Про це повідомили у поліції Чернігівської області.
"44-річний чоловік зник безвісти напередодні 25 грудня 2023 року. Повідомлення про його зникнення надійшло до поліції 5 січня 2024 року. Тоді мати чоловіка сповістила, що вже два тижні не бачила сина і не може з ним зв’язатися", - зазначили у відомстві.
Під час розслідування у поле зору потрапили двоє чоловіків. Обох підозрюваних затримали за силової підтримки спецпідрозділу "КОРД". Їм 29 та 20 років. Вони зізналися у скоєному та надали свідчення.
За інформацією правоохоронців, підозрювані хотіли заробити на продажі трактора, який належить підприємцю. Спочатку вони сподівалися викупити техніку у власника задешево і перепродати, навіть знайшли покупця. Однак підприємець відмовився від продажу.
Після цього, вони вирішили вбити чоловіка, а далі діяти за попереднім планом. Потерпілого вдарили кілька разів металевим предметом по голові, а коли той знепритомнів – задушили. Надалі загорнули тіло у ковдру і вивезли до лісосмуги.
Сільгосптехніку підозрювані ще у день вбивства її власника вивезли евакуатором до Сумщини.
Слідчі повідомили обом чоловікам про підозри в умисному вбивстві, скоєному групою осіб з корисливих мотивів (частина 2 статті 115 Кримінального кодексу України) та незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (частина 2 статті 289 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, у Львові затримали 90-річного чоловіка, який під час конфлікту вбив свою 49-річну невістку. Пенсіонер кілька разів вдарив жінку сокирою по голові.
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