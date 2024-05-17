Підприємець з Полтави вигадав, як "легально" втекти за кордон: чим це закінчилось

У Львівській області судили підприємця з Полтави, який намагався виїхати за кордон, показавши прикордонниками усі документи. Проте виявилось, що вони фальшиві.

Про це йдеться у вироку Жовківського районного суду Львівської області.

За даними суду, уродженець Полтави зустрівся із невідомою особою, яка погодилась виробити йому фальшиві документи. Таким чином чоловік хотів витекти за кордон.

Згодом підсудний отримав від свого спільника тимчасове посвідчення військовозобов`язаного, довідку військово-лікарської комісії щодо непридатності до військової служби з виключенням його з військового обліку. З цими "документами" ФОП хотів "легально виїхати за кордон. Для цього він 30 квітня 2024 року прибув до пункту пропуску "Рава-Руська - Гребенне" та показав прикордонникам свої "документи".

Проте чоловіка викрили та викликали поліцію. На суді підсудний провину визнав та розкаявся.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Його оштрафували на 10 200 грн.

Вирок суду

Нагадаємо, від 18 травня прикордонники у пунктах пропуску перевірятимуть наявність військово-облікового документа в окремих категорій громадян, які хочуть виїхати за межі України.

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