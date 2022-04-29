На Сумщині видобували кремній, який незаконно експортували до Російї, ймовірно, для ракетобудування / Державне бюро розслідувань

Підприємство російського олігарха Дерипаски постачало з України до РФ компоненти для виготовлення ракет

Підприємство російського олігарха Дерипаски постачало з України до РФ компоненти для виготовлення ракет

Працівники Державного бюро розслідувань заблокували канал постачання компонентів, які можуть використовуватися для виготовленні російського тактичного ракетного комплексу. Компоненти видобували в кар'єрі на Сумщині, після чого незаконно експортували до Росії.

Нелегальні постачання здійснювало підприємство зі сфери впливу "санкційного" російського олігарха Олега Дерипаски.

Про це сьогодні, 29 квітня, повідомили у персслужбі ДБР.

Під час досудового розслідування щодо зловживання службовим становищем посадовців держорганів слідчі ДБР встановили, що Глухівський кар’єр кварцитів, що належить офшорній компанії російського олігарха, здійснював незаконний видобуток високочистого кварциту, кремнію та інших мінералів у Баницькому родовищі на Сумщині.

В кар'єрі на Сумщині виготовляли компоненти, які могли використовувати для виготовлення ракет в РФ / Державне бюро розслідувань

Продукція незаконно експортувалась до Росії. За оперативною інформацією, кремній міг використовуватися агресором під час виготовлення ракет, якими потім завдавались удари по мирних містах України.

"За результатами спільних дій ДБР та Офісу Генерального прокурора вжито заходів щодо арешту корпоративних прав товариства Олега Дерипаски, земельних ділянок родовищ, іншого майна (тягачів, транспортних засобів) та підготовлено відповідне клопотання", - йдеться в повідомленні.

Наразі майно передали в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами.

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