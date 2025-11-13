Підприємець побив військового ТЦК трубою: що вирішив суд

ТЦК / © Цензор.нет

Зухвалий напад на Львівщині: підприємець на Audi Q7 заблокував авто ТЦК та напав на військового з металевою трубою. Потерпілий отримав відкриту рану голови. Нападника затримали, але він стверджує, що «не знав», кого бив.

Про це йдеться в ухвалі Дрогобицького міськрайонного суду.

Інцидент стався вранці 6 листопада у Дрогобицькому районі. Підприємець із села Опака на своєму автомобілі Audi Q7 приїхав до приміщення ТЦК та СП.

Він перегородив проїзд службовому мінівену ТЦК Seat Alhambra. Коли з авто вийшов водій, працівник роти охорони ТЦК, щоб з’ясувати причину, підприємець вдарив його металевою трубою. У потерпілого діагностували відкриту рану голови.

Після нападу бізнесмен втік з місця події. У матеріалах справи є показова деталь: у його авто сів один з військовозобов’язаних, який перебував на території, та також втік разом із нападником.

Того ж дня правоохоронці затримали водія Audi. Щодо нього відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства.

На судовому засіданні при обранні запобіжного заходу обвинувачений визнав свою провину. Водночас він заявив, що нібито не міг встановити, що водій мінівена є військовим ТЦК.

Свій вчинок затриманий пояснив тим, що хотів передати ліки брату, якого, за його словами, тримали у «заґратованому приміщенні». Проте, як зазначається в ухвалі, із його пояснень не зрозуміло, навіщо для передачі ліків знадобилася металева труба та чому він бив нею військового по тулубу та голові.

Прокурор та слідчий просили взяти затриманого під варту без застави. Адвокат натомість клопотав про нічний домашній арешт, посилаючись на те, що у підприємця на утриманні перебувають донька, внучка та мати.

Суддя призначив обвинуваченому запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у розмірі майже 106 тисяч гривень. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Тернополі чоловік випав із вікна п’ятого поверху будівлі ТЦК, куди його доставили як порушника військово-облікового законодавства. За даними відомства, він перебував у стані алкогольного сп’яніння та спробував спуститися з вікна, зв’язавши одяг у «мотузку». Чоловік зірвався та впав на дах їдальні, після чого його госпіталізували до реанімації. Стан постраждалого стабільний, обставини події розслідують правоохоронці.