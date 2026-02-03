Підприємець з Сумщини на роботі зайнявся інтимом із школяркою: його покарали

На Сумщині покарали чоловіка за інтим із дитиною / © pixabay.com

Охтирський міськрайонний суд виніс вирок підприємцю з Тростянця, який вчинив дії сексуального характеру щодо 14-річної дівчини. Інцидент стався прямо у підсобному приміщенні квіткової крамниці після того, як дитина вживала там алкоголь.

Про це йдеться у вироку суду.

Чоловік випивав із дитиною

Події розгорталися у травні 2025 року в місті Тростянець. Як встановило слідство, близько 22:00 неповнолітня дівчина перебувала у квітковому магазині. Там вона з власником розпивала спиртні напої.

За матеріалами справи, у власника закладу після спільного вживання алкоголю «раптово виник прямий умисел» на задоволення статевої пристрасті. Достеменно знаючи, що дівчині ще не виповнилося 16 років, чоловік у підсобці магазину вступив із нею в інтимний зв'язок. У вироку зазначається, що це відбулося за «взаємною згодою», без застосування фізичного чи психологічного насильства.

З матеріалів суду: «Обвинувачений усвідомлював суспільно небезпечний характер своїх дій та можливість настання психічних розладів у неповнолітньої, проте бажав їх настання, діючи з прямим умислом».

Позиція сторін та відшкодування

Під час судового засідання підприємець повністю визнав свою провину.

Він добровільно відшкодував родині дівчини моральну шкоду та перепросив перед потерпілою. Через це матір дівчини та її представники відмовилися від цивільного позову і не наполягали на суворому покаранні.

Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 155 КК України (статеві зносини з особою, яка не досягла 16-річного віку, вчинені повнолітньою особою).

Рішення суду:

Призначити покарання у виді 3 років обмеження волі .

На підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки.

