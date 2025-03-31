Підприємства мають останній день для бронювання працівників від мобілізації

Бронювання працівників / © ТСН

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В Україні підприємства отримали додатковий час до 31 березня 2025 року для підтвердження критичності та бронювання працівників. Сьогодні завершується попередній термін, і ті, хто не встиг оформити бронювання, можуть бути мобілізовані.

Про це розповів народний депутат Олександр Федієнко у Telegram.

«Хочу нагадати, що вже сьогодні завершується термін, до якого установи та підприємства зобовʼязані були підтвердити свою критичність, та у разі потреби забронювати своїх співробітників, — написав він.

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За його словами, якщо працівник не встиг забронюватися від мобілізації, він може бути призваний на військову службу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від 1 квітня для «критичних» підприємств більше не діятиме «швидке бронювання» і повертається стандартний термін бронювання в «Дії» — 72 години.

Також повідомлялось про те, що адвокатка Катерина Аніщенко розповідала, що бронювання від мобілізації не гарантує захисту від призову. Вона пояснила, що деякі роботодавці вимагають проходження ВЛК для бронювання, хоча закон цього не передбачає. Це стосується як тих, хто підтверджує придатність до служби, так і працівників, які раніше не проходили військово-лікарську комісію.