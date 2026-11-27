Підприємство ОПК / © Міністерство оборони

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Міністерство оборони України затвердило оновлені критерії, за якими підприємства оборонно-промислового комплексу, авіабудівної галузі та сфери космічної діяльності можуть отримати статус таких, що мають важливе значення для національної економіки. Цей статус дає їм можливість бронювати військовозобов’язаних працівників від мобілізації.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Основні зміни стосуються запровадження єдиних форм підтвердження укладення та виконання договорів оборонного призначення, а також уточнення вимог до підприємств, які отримують грантову підтримку.

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Оновлення критеріїв відбулося на виконання постанови Кабінету міністрів від 23 жовтня 2026 року №1328, яка передбачає узгодження галузевих вимог зі змінами в порядку бронювання військовозобов’язаних.

Чотири форми підтвердження оборонних замовлень

Раніше підприємства могли підтверджувати укладення та виконання договорів оборонного призначення за допомогою рекомендованих форм документів. Тепер Міноборони затвердило чотири уніфіковані форми, які містяться в додатках до оновлених критеріїв.

Водночас вимоги щодо підтвердження відповідної інформації державним замовником у сфері оборони, службою державного замовника або військовою частиною залишилися без змін. Так само підприємства мають подавати копію фінансової звітності за останній звітний період разом із квитанцією контролюючого органу.

Не змінилася і вимога щодо частки оборонної продукції та послуг: товари, роботи й послуги оборонного призначення мають становити понад 50% загального обсягу виробництва підприємства за останній звітний період.

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Заступниця міністра оборони Ганна Гвоздяр наголосила, що безперервна робота підприємств ОПК безпосередньо впливає на забезпечення Сил оборони озброєнням.

«За кожним виконаним оборонним замовленням стоять люди, їхні знання та досвід. Тому для нас важливо зберегти ці команди та забезпечити безперервність виробництва», — зазначила вона.

За словами Гвоздяр, перехідний період має дати підприємствам час переоформити бронювання відповідно до нових вимог, не створюючи ризиків затримок у виконанні оборонних замовлень.

Вимоги до підприємств, які отримують гранти

Окремі уточнення стосуються компаній, які претендують на статус важливих для національної економіки завдяки грантовій підтримці.

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Раніше для підтвердження відповідності цьому критерію підприємства мали подавати копію грантового договору із заявкою та документ, який засвідчує отримання коштів.

Тепер, якщо звітний період за грантовим договором уже завершився, компанія повинна додатково документально підтвердити, що продовжує виконувати його умови.

При цьому мінімальний розмір грантової підтримки залишився незмінним — не менше 500 тисяч гривень на одного військовозобов’язаного працівника, якого підприємство пропонує забронювати.

Загальна кількість критеріїв не змінилася

У Міноборони уточнили, що кількість критеріїв та загальний механізм визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки, залишилися без змін.

Із набранням чинності новим наказом попередній наказ Міністерства оборони від 28 жовтня 2025 року №722 втрачає чинність.

Нагадаємо, в Україні компанії, у яких завершився термін дії критичності, отримали можливість оперативно забронювати своїх працівників від мобілізації та уникнути зупинки роботи.

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