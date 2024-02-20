Підрив авто Української добровольчої армії – відео з місця злочину на Одещині

Поліція оприлюднила фото і відео автомобіля, який напередодні невідомі підірвали у селі Гвардійське на Одещині – поранення отримали двоє представників Української добровольчої армії Альберт і Наталя Кручиніни.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками ч. 2 ст. 15 п.п. 1 та 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Йдеться про замах на умисне вбивство двох осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Цей злочин передбачає позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавленням волі.

Підрив авто УДА на Одещині / Фото: Національна поліція України

Наразі поліцейські проводить комплекс слідчих дій та розшукових заходів, спрямованих на встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до нього.

В УДА розцінюють злочин як теpоpиcтичний акт, а пріоритетною версією розглядають діяльність ворожих ДРГ.

Нагадаємо, на Київщині чоловік через ревнощі розбив пляшку та уламком скла убив жінку.

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