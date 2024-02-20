Підрив авто з членами УДА під Одесою: шукають ДРГ, за інформацію обіцяють винагороду

Під Одесою невідомі підірвали авто з представниками Української добровольчої армії. В автівці перебувало подружжя – Наталя та Альберт Кручиніни, їх наразі намагаються врятувати лікарі. У теракті підозрюють ДРГ, а тим, хто допоможе їх знайти, обіцяють солідну винагороду.

Усі подробиці трагедії – в ексклюзиві Вікторії Гнатюк на TSN.ua.

Хто вчинив теракт

Невідомі живцем підірвали представників української добровольчої армії під Одесою. Трапилася трагедія надвечір 19 лютого. Подробиці розповів речник УДА "Південь" Сергій Братчук.

В Українській добровольчій армії заявили, що розцінюють підрив авто як терористичний акт й підозрюють, що найімовірніше в місто пробралась диверсійно-розвідувальна група, яка могла прикріпити саморобну гранату до автомобіля.

Реакція командувача УДА

У своїх соцмережах УДА уточнили, що підрив стався біля одного з військових обʼєктів в передмісті Одеси. За життя Наталі та Альберта Кручиніних, які перебували в авто, борються лікарі. Відреагував на трагедію і командувач УДА Дмитро Ярош. Він повідомив, що Альберт досі перебуває у комі. І поки медики рятують батьків, пообіцяв подбати про безпеку дітей подружжя.

"Вночі вдалось відвідати Альберта та Наталію в одному з медзакладів Одеси. Лікарі роблять неймовірну роботу. На жаль, Альберт поки ще у комі. Наталя внаслідок важкої контузії перебуває в тяжкому стані. Вірю, що їхня жага до життя здолає все! Їм та їхнім дітям забезпечено посилену надійну охорону. Внутрішня безпека УДА в тісній співдії з українськими спецслужбами і правоохоронними органами, працює в посиленому режимі. Маю надію, що цей резонансний терористичний акт буде розкрито по гарячих слідах, а виконавці та замовники будуть або затримані, або ліквідовані"

Свідків трагедії розшукують

Крім поліцейських, на пошуки винних кинулися і підрозділи власної безпеки УДА. Там закликали відгукнутися усіх можливих свідків теракту, а за будь-яку інформацію про причетних до підриву обіцяють винагороду у 10 тисяч доларів. Крім цього, на трагедію відреагував журналіст Сергій Стерненко – від себе він теж пообіцяв винагороду за інформацію про винних у підриві.

"Командування УДА розцінює злочин як теракт та оголосило грошову винагороду у розмірі 10 000 доларів за інформацію, яка допоможе знайти та ліквідувати ДРГ. Я знаю Наталю та Альберта від 2014 року, вони дуже багато зробили як для Одеси, так і для українського війська. Готовий надати від себе ще 10 000 доларів за інформацію про виродків, які це зробили"

Що загрожує винним і як на новину відреагували росіяни

Тим часом до Єдиного реєстру досудових розслідувань вже внесли відомості. Йдеться про замах на навмисне вбивство двох людей, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб. Коли винних знайдуть, ті можуть сісти за ґрати від 10 до 15 років або ж взагалі довічно.

Тим часом цю новину розтягують і пропагандисти, там як завжди свої божевільні версії. Одна з них: що почалась якась зачистка.

"Разом з тим не можна виключати, що загибель одного з ватажків "Правого сектору" може бути пов'язана із внутрішніми розбираннями серед націоналістів. Подібні інциденти вже траплялися раніше. А на тлі катастрофи в Авдіївці, куди були кинуті на забій добірні частини українських націоналістів, розбіжності серед побратимів цілком могли дійти до точки кипіння. Також не можна скидати з рахунків версію, що ватажка націоналістів могли зачистити люди президента України Володимира Зеленського"

Обережно! Ворог у тилу активно діє!

Біндери, нацисти й так далі, й так далі. Словом, нічого нового ми не почули. Як і не ясно, про які такі попередні "інциденти" в тексті йде мова, росіяни, звісно, прикладів навести не змогли. Але новину розтягнули усі видання та телеграм-канали, які тільки могли. Втім пам'ятайте, з ким ми воюємо, й не забувайте, що ворог не припиняє активно діяти й у нашому тилу – від агентури для збору інформації, агентів впливу до диверсійних груп. Завжди варто бути уважними та вживати заходів безпеки. Це не 100% гарантія безпеки, але значно ускладнює ворогу завдання.

Нагадаємо, що УДА – це добровольче військове формування України, бійці якого боролися з росіянами ще з 2014 року. Символічно, що датою заснування Української добровольчої армії визначено 20 квітня 2014 року – саме тоді бійці формування вперше пішли у бій під командуванням Дмитра Яроша під час Антитерористичної операції під містом Слов'янськ Донецької області.

Читайте також: