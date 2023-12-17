Підрив депутатом гранати на Закарпатті: серед поранених – військовий на двох протезах

За словами військового, перші дві гранати які кинув один із депутатів, покотилися саме під його стілець.

Внаслідок теракту на засіданні сесії сільради на Закарпатті у п'ятницю, 15 грудня, серед інших постраждав і військовий на протезах Василь Штефко.

Про це передає "Укрінформ".

Військовий розповів журналістам видання, що наразі перебуває у лікарні, має осколкові поранення м'яких тканин.

За його словами, перші дві гранати які кинув один із депутатів, покотилися саме під його стілець.

"Все відбулося дуже швидко, буквально за дві-три секунди, я не встиг зреагувати. Отямився вже в лікарні. Мені провели всі операції, стабілізували. Мене врятували протези - щоправда, один з них сильно пошкоджений, доведеться міняти. Але перед тим ще мають зажити рани, то ж це буде довгий процес", – розповідає Штефко.

Військовий запевнив, що отримав всю необхідну медичну допомогу, повністю забезпечений ліками та належним доглядом.

Нагадаємо, що Василь Штефко після повномасштабного вторгнення пішов на війну без обох ніг, на протезах. За словами пана Василя, щоб потрапити до війська йому довелося навіть прибрехати у військкоматі.

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Підрив гранати на Закарпатті

Нагадаємо, у четвер, 15 грудня, під час засідання Керецьківської сільської ради Хустського району один із депутатів ради підірвав гранати всередині будівлі під час засідання.

Унаслідок підриву постраждало 23 людини включно із підозрюваним. Це 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років. 16 грудня у лікарні помер один із поранених.

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