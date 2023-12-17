Підрив депутатом гранати на Закарпатті: суд обрав запобіжний захід Сергію Батрину — подробиці

Потерпілий поки буде перебувати під охороною в лікарні Сваляви, а потім його переведуть у спецпалату Ужгорода чи Мукачева, адже в СІЗО його прийняти не можуть, допоки чоловік не встане на ноги.

В Ужгородському міськрайонному суді депутату Сергію Батрину, який підірвав гранати під час засідання сесії Керецьківської сільради на Закарпатті 15 грудня, було обрано запобіжний захід. Його триматимуть під вартою без можливості внесення застави, згідно з ч.2 ст. 258 КК України (терористичний акт).

Про це йдеться у повідомленні Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області.

"Сьогодні 17 грудня, відповідно до ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду, було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави щодо 54-річного громадянина України, діючого депутата Керецьківської сільської ради Хустського району Закарпатської області VIII скликання, що підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 258 КК України. (Терористичний акт)", — зазначили в суді.

Нагадаємо, що один з потерпілих від отриманих поранень помер. Сторона обвинувачення клопотала про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Водночас сторона захисту та підозрюваний проти задоволення клопотання прокурора не заперечили.

Що відомо про підрив гранат на Закарпатті

15 грудня під час засідання Керецьківської сільської ради Хустського району, що на Закарпатті, один із депутатів ради, а саме нардеп від фракції "Слуга народу" Сергій Батрин, підірвав три гранати у кімнаті, де тривало засідання.

Унаслідок підриву постраждало 23 людини включно із підозрюваним. Це 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років. 16 грудня у лікарні помер один із поранених.

ТСН.ua вже розбирав відео, де підривник — Батрин Сергій Михайлович кинув гранати, коли вирішувалися бюджетні питання. В Мережі досі доступна уся трансляція сесії і вона, дійсно, скандальна.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ДЕПУТАТ ПІДІРВАВ ГРАНАТИ під час сесії! Багато поранених! Моторошні подробиці!

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