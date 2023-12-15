Підрив гранат на сесії сільради на Закарпатті: журналіст назвав ймовірну причину вчинку депутата

Керівник закарпатського інформаційного порталу Mukachevo.net Юрій Дзямулич відзначив, що депутат Керецьківської сільської ради Сергій Батрин постійно створював конфліктні ситуації та висловлював незадоволенням роботою сільського голови. У п’ятницю, 15 грудня, коли він підірвав гранати під час сесії, його мали обирати секретарем сільської ради, але цього рішення не внесли навіть в порядок денний.

"Може, це й було причиною його дій", - сказав Юрій Дзямулич в ефірі телеканалу “Еспресо”.

За його словами, депутат Сергій Батрин був активістом і постійно конфліктував, зокрема, із сільським головою.

“У нього постійно були конфліктні ситуації. Переглянувши його Facebook-сторінку, то там у нього постійно якісь звернення, дописи про те, що відбувається в сільській громаді. Можна зробити висновок, що він конфліктний", - наголосив Дзямулич.

Водночас журналіст зазначив, що, попри свою конфліктність, Батрин був нібито адекватним, нормальним чоловіком, тому ніхто не сподівався, що таке може відбутися.

На його думку, суперечка довкола ухвалення бюджету на наступний рік між депутатом і сільським головою могла трапитися, однак такі конфлікти відбувалися й раніше і не призводили до такої реакції.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав усе, що відомо про інцидент на сесії Керецьківської сільської ради Мукачівського району, внаслідок якого постраждали 26 осіб, з яких 6 — у важкому стані.

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