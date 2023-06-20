Підрив Каховської ГЕС: у водосховищі критично низький рівень води

Середній рівень води на Херсонщині наразі перебуває на позначці 0,31 м.

Внаслідок підриву Каховської ГЕС рівні води Каховського водосховища досягнули нижчих показників за мінімальні критичні значення, які необхідні для роботи водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях.

Про це повідомили в "Укргідроенерго".

Зазначається, що станом на 20 червня середній рівень нижнього б’єфу біля греблі ДніпроГЕС дорівнює 13,12 м БС. \За інформацією "Укргідрометцентру" у створі поста Херсон за добу рівень води знизився на 18 см. Наразі він становить - 0,61 м БС.

Тим часом ДСНС повідомили, що середній рівень води на Херсонщині наразі перебуває на позначці 0,31 м. За минулу добу рівень середній рівень води в області знизився на 8 см.

Підтопленими лишаються чотири населених пункти (818 будинків) на правому березі р. Дніпро, а на тимчасово окупованій території лівобережжя – 17 населених пунктів.

Як повідомлялося, станом на ранок 19 червня збільшилася кількість загиблих через паводки, які спричинив підрив Каховської ГЕС. Відомо вже про 17 загиблих, з яких 13 безпосередньо внаслідок утоплення.

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